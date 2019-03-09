قاضٍ يتحدى ترامب: لإعادة لم شمل أسر المهاجرين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أمر قاضٍ فدرالي أميركي، اليوم، السّبت، بضم آلاف أبناء المهاجرين من الذين فصلتهم سياسة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على حدود البلاد الجنوبية، إلى ذويهم.

ونقلت وكالة أنباء "أسوشييتد برس"، السبت، أن قرار القاضي دانا سابرو، جاء على ضوء تقرير لهيئة رقابية تابعة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركيّة صدر مؤخرا، وجاء فيه أن هناك آلافا من الأطفال لا يزالون مفصولين عن آبائهم منذ صيف 2017.

وقال سابرو إن سلطته تنطبق على أي حالة تم فيها فصل أطفال عن آبائهم، إذ سبق أن أصدر أمرًا أواخر العام الماضي بضم أكثر من 2700 طفل من أبناء المهاجرين إلى آبائهم.

وكان ذلك العدد يتعلق فقط بالآباء الذين احتجزتهم السلطات الأميركيّة بعد دخولهم الحدود، أما قراره الجديد فيشمل أي عدد من المهاجرين تم فصلهم عن ذويهم سواء محتجزين أم لا، حسب المصدر نفسه.

Advertisements

ولم تشر السلطات الأميركية إلى عدد الأطفال الذين لا يزالون مفصولين عن آبائهم حتى الآن، لكنها تقدر ذلك بالآلاف.

وتسعى سياسة إدارة ترامب الجديدة بشأن الهجرة، التي دخلت حيز التنفيذ في أيّار/ مايو من العام الماضي، لتحقيق أقصى قدر ممكن من المحاكمات الجنائية بحق الأشخاص الذين حاولوا دخول الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية.

ووضعت السلطات الأميركية أولئك المهاجرين رهن الاعتقال ما أدى لفصل أطفالهم عنهم، وفق "أسوشييتد برس".