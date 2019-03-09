بلدة أميركية تختار عمدتها من الحيوانات مكان البشر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توّجت عنزة نوبية عمرها 3 سنوات وتحمل الاسم لينكولن بمنصب أول عمدة شرفي من الحيوانات الأليفة لبلدة فير هافن بولاية فيرمونت الأميركية.

واتفق سكان البلدة على اختيار العنزة لشغل المنصب الشرفي لمدة عام على أن تبدأ مهامها رسميا الثلاثاء القادم.

جرى تصويت وتم انتخاب العنزة من بين 16 حيوان أليف في يوم اجتماع البلدة، وكان معظم المنافسين من الكلاب والقطط.

ومن ضمن مراسيم توليها المنصب من المتوقع أن تحضر العنزة فعاليات محلية بما فيها استعراض يوم الذكرى.

وتجدر الإشارة إلى أن بلدة فير هافن التي يصل عدد سكانها إلى 2500 نسمة تقع على حدود نيويورك إلى الغرب من روتلاند، ولا يختار سكانها عمدة من البشر مطلقا.