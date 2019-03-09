انت الان تتابع استقالة الحكومة الفنلندية لفشلها في الإصلاحات الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس الوزراء الفنلندي يوها سيبيلا

تقدم رئيس الوزراء الفنلندي يوها سيبيلا، رسميا، باستقالة حكومته، للرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، لعدم تمكن الحكومة من إجراء إصلاحات داخلية بالبلاد، إذ ذكر مكتب الرئاسة الفنلندية، في بيان اليوم الجمعة، أوردته شبكة «يورو نيوز» الأوروبية، أن قرار الاستقالة جاء بعد فشل الحكومة في إجراء إصلاحات بالنظام الصحي والخدمات الاجتماعية، في المقابل قبل الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، استقالة الحكومة، وذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك الروسية.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الرئيس التقى يوها سيبيلا، رئيس الحكومة، وأبلغه موافقته على الاستقالة. وأوضحت وكالة «رويترز»، أن رئيس الحكومة تقدم باستقالته، بسبب الفشل في إصلاح برنامج الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن الاستقالة جاءت بناء على قرار شخصي، لافتة إلى أنه سيستمر في المنصب لتسيير الأعمال. ونقلت