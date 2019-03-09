استقالة الحكومة الفنلندية لفشلها في الإصلاحات الصحية

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رئيس الوزراء الفنلندي يوها سيبيلا
تقدم رئيس الوزراء الفنلندي يوها سيبيلا، رسميا، باستقالة حكومته، للرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، لعدم تمكن الحكومة من إجراء إصلاحات داخلية بالبلاد، إذ ذكر مكتب الرئاسة الفنلندية، في بيان اليوم الجمعة، أوردته شبكة «يورو نيوز» الأوروبية، أن قرار الاستقالة جاء بعد فشل الحكومة في إجراء إصلاحات بالنظام الصحي والخدمات الاجتماعية، في المقابل قبل الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، استقالة الحكومة، وذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك الروسية.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الرئيس التقى يوها سيبيلا، رئيس الحكومة، وأبلغه موافقته على الاستقالة. وأوضحت وكالة «رويترز»، أن رئيس الحكومة تقدم باستقالته، بسبب الفشل في إصلاح برنامج الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن الاستقالة جاءت بناء على قرار شخصي، لافتة إلى أنه سيستمر في المنصب لتسيير الأعمال. ونقلت
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الرئيس التقى يوها سيبيلا، رئيس الحكومة، وأبلغه موافقته على الاستقالة.
وأوضحت وكالة «رويترز»، أن رئيس الحكومة تقدم باستقالته، بسبب الفشل في إصلاح برنامج الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن الاستقالة جاءت بناء على قرار شخصي، لافتة إلى أنه سيستمر في المنصب لتسيير الأعمال.
ونقلت الوكالة، عن الوزير المستقيل، قوله: «إنه محبط للغاية من أن حكومته اضطرت إلى الاستقالة بسبب فشلها في تمرير برنامج إصلاح الرعاية الصحية المخطط له منذ فترة طويلة».
يذكر أن سيبيلا شغل منصب زعيم حزب الوسط الفنلندي، في عام 2012، وتولى رئاسة وزراء فنلندا منذ العام 2015.
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