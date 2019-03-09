في اليوم العالمي للمرأة.. نساء وصلن لأعلى المناصب

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يتم الاحتفال بيوم المرأة في جميع أنحاء العالم في 8 مارس من كل عام وهو يوم عالمي يحتفي بالإنجازات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للمرأة

في الثامن من مارس عام 1857، خرجت مئات الأمريكيات من العاملات في صناعة الملابس في مظاهرات للاعتراض على أوضاع العمل، وطالبن بتحسين أوضاعهن، إلا أن الشرطة قابلت هذه التظاهرات بالعنف، وبعد أكثر من 50 عاما، نظم الحزب الاشتراكي الأمريكي يوما قوميا للمرأة في 8 مارس 1909، وبعدها انتقلت العدوى لبقية دول العالم، حيث استقرت نساء العالم على الاحتفال بيومهن العالمي في الثامن من مارس من كل عام، رافعين دعوات المساواة، وعلى الرغم من أنه لا يزال هناك طريق أمام هذه الحركة، إلا أن بعض النساء تمكن من الوصول إلى أعلى المناصب حول العالم، نستعرضهم في هذا التقرير.

أنجيلا ميركل تلقب بالمرأة الحديدة، وتحتل المستشارة الألمانية المرتبة الأولى في قائمة فوربس لأقوى 100 امرأة حول العالم لعام 2018. تولت ميركل، منصبها في نوفمبر عام 2005، بعد فوز حزبها "الاتحاد الديمقراطي المسيحي"، في الانتخابات البرلمان الألماني "البوندستاج". وبتوليها هذا المنصب حطمت ميركل العديد

أنجيلا ميركل تلقب بالمرأة الحديدة، وتحتل المستشارة الألمانية المرتبة الأولى في قائمة فوربس لأقوى 100 امرأة حول العالم لعام 2018. تولت ميركل، منصبها في نوفمبر عام 2005، بعد فوز حزبها "الاتحاد الديمقراطي المسيحي"، في الانتخابات البرلمان الألماني "البوندستاج". وبتوليها هذا المنصب حطمت ميركل العديد من الأرقام القياسية، حيث تعد أول امرأة تتولى منصب المستشارية في ألمانيا، كما أنها أصغر من تولى هذا المنصب. وتبقى ميركل القائد الفعلي لأوروبا، حيث تقود أكبر اقتصاد في المنطقة، وذلك بعد تمكنها من قيادة ألمانيا بنجاح خلال الأزمة المالية والعودة إلى النمو. نيرمالا سيتارمان نيرمالا سيتارمان على الرغم من أن الهند صٌنفت كأخطر بلد في العالم يمكن للنساء العيش بها، وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة "طومسون رويترز"، إلا أنها لها باع طويل في تولي النساء مناصب قيادية. حيث تولت أنديرا غاندي، منصب رئيسة الوزراء في عام 1966، لتكون الوحيدة التي وصلت إلى هذا المنصب في تاريخ البلاد. بينهم مسلمتان.. 10 نساء يحكمن العالم والآن، تشغل نيرمالا سيتارمان، منصب وزيرة الدفاع في بلد نووي، يقع في منطقة ساخنة تشهد العديد من التوترات. سيتارمان كان لها تاريخ سياسي حافل قبل توليها شؤون وزارة الدفاع في 2017، حيث انتخبت عضوة في البرلمان الهندي منذ عام 2014. بالإضافة إلى ذلك شغلت منصب وزيرة الدولة للشؤون المالية وشؤون الشركات في وزارة المالية، ووزير التجارة والصناعة. Advertisements سارا كوجونجيلوا سارا كوجونجيلوا تعد سارا كوجونجيلوا، أول امرأة تشغل منصب رئيس وزراء ناميبيا، ورابع رئيس وزراء للبلاد منذ اختيارها في مارس 2015. كيف بدأ الاحتفال باليوم العالمي للمرأة؟ المعاناة التي شهدتها سارا منذ طفولتها، حيث اضطرت للعيش في المنفى وهي في الثالثة عشر من عمرها، لم تمنعها من الوصول إلى أعلى المناصب. ففي سن 27 عندما تم تعيينها مديرا عاما للجنة التخطيط الوطنية، وأصبحت عضوة في البرلمان الناميبي منذ 1995 حتى 2003، وتولت بعدها منصب وزيرة المالية. حيث حققت العديد من الإنجازات في منصب وزيرة المالية، حيث تمكنت من تقديم أول ميزانية كاملة للبلاد في عام 2004، كما حققت أول فائض في الميزانية في تاريخ البلاد عامي 2006/07 و2007/08. كريستين لاجارد كريستين لاجارد تمكنت المحامية الفرنسية على مدار مسيرتها المهنية من اقتحام العديد من المجالات التي هيمن الذكور عليها منذ عقود، ففي الفترة بين عامي 1999 حتى 2004، كانت لاجارد أول امرأة تشغل منصب رئيسة شركة المحاماة الدولية الكبرى "بيكر آند ماكينزي". النساء تتصدرن مناصب إثيوبيا..رئيسة للبلاد و10 وزيرات بالإضافة إلى ذلك، كانت أول امرأة تشغل منصب وزيرة المالية، في إحدى دول مجموعة الدول الصناعية الثمانية، في الفترة من 2007 حتى 2011. وفي سابقة هي الأولى من نوعها تمكنت الوزيرة الفرنسية السابقة من الفوز في انتخابات صندوق النقد الدولي عام 2011، لتكون أول امرأة تشغل هذا المنصب. مارلين هيوسون مارلين هيوسون حلت هيوسون، المدير التنفيذي لشركة "لوكهيد مارتن" للصناعات العسكرية، في المرتبة الأولى في قائمة مجلة "فورتشن" الأمريكية لأكثر النساء قوة حول العالم في عام 2018. وعلى الرغم من طفولتها الصعبة، تمكنت من الحصول على شهادة جامعية، والتحقت بالعمل في "لوكهيد مارتن" منذ 1983، وتدرجت في الوظائف حتى وصلت لمنصب المدير التنفيذي لأكبر شركة للصناعات العسكرية في العالم عام 2013. وتمكنت منذ توليها المنصب، من مضاعفة حصة الشركة في السوق العالمية، وزيادة أرباح المبيعات الخارجية من 17% إلى 30%.

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