حالة الطقس في المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية أن تنشط الرياح السطحية اليوم السبت، 09/آذار/2019.
وأضافت أنه من المتوقع أن يصحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على: الشرقية, الرياض, القصيم، نجران، قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الشرقية و الرياض، وسماء غائمة جزئيًا على جنوب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على عسير و جازان.
إلى ذلك، أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بنشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه إنعدام في الرؤية الأفقية تشمل محافظة جدة ، الجموم، بحره ، رابغ ، خليص، الكامل ، والاجزاء المجاورة لها .
وأوضحت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 من مساء اليوم.
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