"الوطن": منذ 40 عاماً لم يسجَّل لإيران أيُّ موقف إلا وكان ضد السلام

قالت صحيفة خليجية،انه منذ 40 عاماً، لم يسجَّل لإيران أيُّ موقف إلا وكان ضد السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي وهي سياسة ثابتة ينتهجها "نظام الملالي" الذي لا يقوم إلا على افتعال الأزمات والتدخل في شؤون الدول ودعم الإرهاب والعمل على التوسع وفق أجندته العدوانية التي يعمل عليها، واحتلال أراضي الغير وتجاهل القانون الدولي وانتهاك الصيغة الناظمة للعلاقات بين الدول، ومواصلة التجارب الصاروخية الخطرة في مخالفة فاضحة لقرارات مجلس الأمن، وغير ذلك الكثير من العمل على إشعال الحرائق وصب الزيت على النار، ومحاولات تفتيت النسيج الشعبي في عدد من الدول وإثارة النعرات الطائفية، والتحالف مع جميع التنظيمات الإرهابية والمتطرفة والمليشيات الانقلابية.

وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم السبت - تابعها "الخليج 365" - ان نظام الملالي" يهدف من خلال هذه السياسة للهرب إلى الأمام من الاستحقاقات المطلوبة منه، خاصة على الصعيد الداخلي، بعد أن بات حال أغلب الشعب الإيراني كارثياً بسبب الأزمات والظروف المعيشية المتدنية والبطالة والأمراض الاجتماعية والقمع والتنكيل، والذي عبر عنه الداخل الإيراني بمئات التظاهرات الاحتجاجية في مختلف المناطق، وأكد نفاذ صبره جراء ما بات عليه حاله بفعل السياسات التي تنتهجها السلطات، وتبذيرها لثروات البلد وجعله محاصراً ومنبوذاً دولياً.

و اشارت الى ان الموقف الأمريكي الذي اتخذه الرئيس دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي، وفرض عقوبات كفيلة بتحجيم النظام المنفلت، كان في الاتجاه الصحيح والمطلوب، ولابد من استمراره لوضع حد لكل ما ينجم عن طهران من سياسات عدوانية ومحاولات العمل وفق أجندة خطرة تهدد العالم أجمع.