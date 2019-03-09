مريم رجوي توجه رسائل للمتظاهرين ضد إيران في واشنطن

وجهت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، الجمعة، رسائل مهمة للمتظاهرين من المعارضة الإيرانية ضد نظام طهران في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وذكرت رجوي في رسائلها للمتظاهرين الإيرانية، عبر حسابها على "تويتر"، أن "النظام الإيراني الفاشي الديني الذي ضاق العالم اليوم ذرعاً من إرهابه وجرائمه ونشره الحروب سوف يُهزم في النهاية على يد هؤلاء النساء".

كما وجهت زعيمة المعارضة التحية لمقاومة الشعب الإيراني، والإيرانيين الشرفاء والأحرار، قائلة "أحيّي عزمكم من أجل تحرير إيران؛ وحبّكم للشعب الإيراني الأسير وأملكم في مستقبل رائع لإيران".

وللمرأة الإيرانية تزامنا مع احتفال العالم اليوم الموافق الثامن من مارس بـ"اليوم العالمي للمرأة" أكدت رجوي أن النساء الإيرانيات حملن على عاتقهن مهمة كبيرة لتحقيق الحرية والمساواة وهن يناضلن بكل ما أوتين من قوة لإسقاط نظام ولاية الفقيه من عرش السلطة.

وقدمت التحية للإيرانيين الذين يسعون من أجل إيصال صوت النساء الإيرانيات المنادي للتحرر والمساواة، مؤكدة أن المجتمع الإيراني "يقف بوجه الملالي المجرمين الحاكمين، وهو يطالب بتغيير سياسي أساسي".

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وأضافت "طالما الملالي باقون على الحكم فلا حلّ لأي من هذه المعضلات، بل يزيدون من ممارسة سياساتهم المدمرة من قمع المجتمع الإيراني وإثارة الحروب والتدخل المدمّر في المنطقة، وغسل الأموال، والإرهاب في أوروبا وأمريكا ونهب أموال الشعب الإيراني".

وانتقدت رجوي تنصيب نظام ولاية الفقيه الملا إبراهيم رئيسي -وهو جلاد مكروه، وأحد أسوأ العناصر سمعة، والمتورط في مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988- رئاسة جهاز القضاء في إيران.

وأكدت أن مرشد إيران علي خامنئي يريد باستخدام عنصر مصّاص الدماء إخفاء حالة ترنح نظامه في مواجهة الشعب الإيراني المنتفض، ولكنه سيُمنى بالفشل.

وواصلت رجوي خطابها للمتظاهرين بالقول "لا تهتموا بتخرصات الملالي وحماتهم الدوليين الذين يقولون إنه بعد إسقاط النظام في إيران لا توجد هناك قوة تسيطر على الوضع، هذا خداع كبير للحفاظ على الاستبداد الديني، وهذه إساءة للشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية".

وختمت: هذا من واجب المجتمع الدولي أن يحترم نضال الشعب الإيراني لإسقاط النظام، وهذه هي حاجة السلام والأمن العالميين.