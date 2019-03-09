لندن تمنح الحماية الدبلوماسية لبريطانية إيرانية معتقلة في طهران

أعلنت بريطانيا، يوم الخميس، أنها ستوفر الحماية الدبلوماسية للإيرانية البريطانية نازانين زاجاري-راتكليف المحتجزة في إيران منذ أبريل/نيسان عام 2016، معتبرة أن ظروف اعتقالها لا تتوافق مع "القانون الدولي".

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن "منح الحماية الدبلوماسية في حالة نازانين يعني أن الحكومة البريطانية تعترف رسمياً بأن المعاملة (التي تتلقاها) لا تتوافق مع التزامات إيران بموجب القانون الدولي".