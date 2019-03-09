صحيفة: الإخوان لجئوا إلى سياسة تغيير الأسماء في أكثر من بلد

قالت صحيفة الخليج في افتتاحيتها بعنوان "الإخوان وتنظيمهم السري" ان الجماعات الإخوانية لجأت خلال السنوات الأخيرة إلى اتباع حيلة سياسية مفضوحة، بتغيير أسمائها في أكثر من بلد عربي وإسلامي، في محاولة منها لإخفاء حقيقتها، والتستر على كونها جماعات خرجت من صلبها كل التنظيمات الإرهابية التي تصول وتجول في بلاد العرب والمسلمين، وتمارس أبشع صنوف الإرهاب، من قتل، وذبح، وسبي، ونهب، وتدمير حضارات ومقامات دينية، في إطار خطة جهنمية ممنهجة لتدمير الدول، وتفكيكها، وضرب مقوماتها الوطنية، وجيوشها.

و أشارت الصحيفة إلى ان تغيير الجلد لا يعني تغيير الجوهر، فالحرباء تتلون لكنها تبقى حرباء، والأفعى تغيّر جلدها لكنها تبقى أفعى، وكذلك "جماعة الإخوان"، فإن صار اسمها "العدالة والتنمية"، أو "النهضة"، أو"العدل والإحسان"، أو"حركة مجتمع السلم"، أو غيرها من الأسماء، فهذا لا يعني أنها لم تعد "إخوانية"، أو أنها ثابت إلى رشدها، وتخلت عن أفكارها الظلامية الهدامة.. هي تتزيّا بأسماء توحي بغير حقيقتها لإخفاء ما تريده وتتوخاه عندما تحين الفرصة، بل هي تمتطي موجة الديمقراطية إذا ما كانت تقودها إلى السلطة، ثم تتخلى عنها، كما فعلت في مصر، وكما هو حالها في تونس، وتركيا.