الرئيس الموريتاني يفضح فبركات الجزيرة القطرية بحق بلاده

فضح الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، فبركات الجزيرة القطرية بحق بلاده، مشيرا إلى أن خبرها الكاذب بشأن تجميد أموال نواكشوط ستكشفها الأيام.

وبعد أن نبذ الرئيس الموريتاني الإرهاب القطري الإخواني وتصدى بحزم لمخططات التخريب، وجه تنظيم الحمدين بوقه "الجزيرة" لإطلاق الأكاذيب والشائعات بحق هذا البلد الواقع في أقصى غرب قارة إفريقيا،في محاولة لمعاقبة ولد عبد العزيز بعد رفضه الانصياع لدوحة الإرهاب، والاصطفافه خلف المقاطعة.

وفي تصريحات صحافية الخميس، على هامش زيارته لمقر الحزب الحاكم في موريتانيا، كشف ولد عبدالعزيز، أكاذيب قناة الجزيرة "بوق الفتنة" والذراع الإعلامية لتنظيم الحمدين في قطر، مؤكدا أن شائعاتها وفبركاتها ستنكشف في النهاية.

وأضاف ولد عبدالعزيز: ”قضية الملياري دولار شائعات ستثبت الأيام عدم صحتها.. إذا نفيتها لن يصدقني الناس، ولكن مع الزمن والوقت سيتضح الأمر“.

وشدد الرئيس الموريتاني على أن الزمن كفيل بكشف زيف أكاذيب الجزيرة القطرية بخصوص ادعاءات تجميد مليارات الدولارات في الخارج، موضحاً أن هذه الشائعات والفبركات ستتبخر كما هي نهايتها دائما.

القيادي في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم صالح دهماش، قدم مقترحا للحكومة بأن تكلف مكتبا دوليا للمحاماة، برفع دعوى قضائية ضد قناة الجزيرة القطرية، وصحيفة القدس العربي، بتهم "السب والقذف والتشهير" دون بينة أو دليل قادر على الصمود أمام أبسط المرافعات القضائية.

واعتبر القيادي في الحزب الحاكم، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن "بث القناة للخبر الصحفي المنسوب لحساب مجهول تتضح منه نية الترويج لأخبار كاذبة، والإضرار بسمعة البلد، وبمصالحه الاقتصادية، والسعي إلى تقويض مصداقيته الدبلوماسية".

واختتم بالقول: "لن يضيع حق وراءه مطالب وليكونوا عبرة للوالغين حتى الودجين في خيانة أوطانهم"، على حد تعبيره.

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وأثارت الجزيرة منذ أيام، مجددا غضب وسخرية الموريتانيين، من خلال فقرتها "مرآة الصحافة" التي تعمدت فيها بث خبر مكذوب مصدره حساب مجهول على "فيسبوك"، ادعت تجميد ملياري دولار لولد عبد العزيز في الخارج، معتبرين أن ذلك يمثل سقوطا جديدا للقناة المستمرة في عدائها لموريتانيا ومحور الاعتدال العربي.

وكانت بوق الفتنة قد نقلت عن جريدة "القدس العربي"- التي تعد أيضا أحد أبواق تميم - أن الرئيس الموريتاني ”متورط في قضية نهب ملياري دولار أمريكي من الأموال العمومية، وتم إيداعها سرًا في أحد البنوك بمدينة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، قبل أن يتم تجميد الحساب الذي أودعت فيه، بأمر من وزارة الخزانة الأمريكية“.

وكان الرئيس الموريتاني قد انتقد في تصريحات سابقة المحاولات القطرية الخبيثة لزعزعة الاستقرار في البلاد، حيث لعب دورا هاما مؤخرا في إجهاض مساعي خبيثة لقطر، وأعلن قطع العلاقات مع الدوحة وانحاز لصف المقاطعة العربية.

وتورطت الدوحة في زعزعة أمن واستقرار موريتانيا عبر دعم مجموعات من المنتمين إلى قوى الإسلام السياسي، بغية القيام بمحاولة انقلاب على نظام الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز .

وبحسب صحيفة "البديل" الموريتانية، فإن قطر سعت إلى اختراق مؤسسات الدولة للانقلاب على نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، عبر دعم حلفائها من أصحاب الأجندات المرتبطة بالإسلام السياسى، وأن نواكشوط تمتلك أدلة وبراهين تدين الدوحة سواء بدعم الإرهاب أو التآمر على الأمن القومى لموريتانيا.

الأمين العام المساعد للحكومة الموريتانية، محمد إسحاق الكنتي، قال في تصريحات للصحيفة نشرت خلال أغسطس من العام الماضي، إن قطر أنفقت أموالها بسخاء على حركات الإرهاب والتطرف، ومولت الحروب فى الوطن العربي، ونجحت فى تمزيق دول الممانعة، والقضاء على أى خطر جدى يهدد الكيان الصهيوني.

وقال إن قطر دفعت أموالا لجماعة الإخوان فى موريتانيا، لزعزعة استقرار البلاد، والقيام بثورة على غرار ما جرى فى تونس ومصر وليبيا 2011، وأن قطع العلاقات مع قطر كان ينبغى أن يتم يوم قطعت موريتانيا العلاقات مع إسرائيل، فكلا البلدين ينفذان أجندة تخريبية واضحة بشكل مشترك، تستهدف الأمن القومي العربي، عبر بث الشقاق وزرع الفتن وإذكاء النعرات.

كما تسببت الجزيرة القطرية خلال شهر يناير الماضي، في إثارة غضب الموريتانيين عقب استثنائها كلمة رئيس البلاد محمد ولد عبدالعزيز، من البث المباشر خلال افتتاح قمة بيروت العربية التنموية، حيث طالب البعض بإغلاق مكتب القناة في نواكشوط، معتبرين أن سلوكها يكشف مدى التحكم الفاضح في خطها التحريري وحقدها وعدائها تجاه موريتانيا.