خطة أميركية مفصلة للغاية حول "السلام في الشرق الأوسط" 

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، جيسون غرينبلات، أن خطة السلام الأميركية المستقبلية للشرق الأوسط ستكون "مفصلة للغاية".
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.
وعلى أثر الاجتماع المغلق، أكد المندوب الكويتي لدى المنظمة الدولية منصور العتيبي أن "غرينبلات" لم يعط أي تفاصيل.
في المقابل أضاف العتيبي أنه حصل نقاش حول الخطة أثناء الاجتماع.
فيما أكد غرينبلات أن خطة السلام لن يتم إعلانها إلا بعد الانتخابات التشريعية الإسرائيلية.
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