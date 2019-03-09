عقيص: "صار بدّا" إعادة نظر بقانون القضاء العسكري

رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، أنّ "من الأفضل أن يكون عندنا قضاة استثنائيين في المحاكم العادية، من أن يكون عندنا قضاة عاديين في المحاكم الاستثنائية".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّه ""صار بدّا" إعادة نظر بقانون القضاء العسكري".
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