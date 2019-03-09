قوى الأمن: توقيف 126 مطلوبا بجرائم مختلفة وضبط 966 مخالفة سرعة زائدة أمس

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي "توقيف 126 مطلوبًا بتاريخ يوم أمس 8 آذار 2019، بجرائم مختلفة هي: مخدرات، سرقة، نشل، تزوير وإطلاق نار".

ولفتت إلى "ضبط 966 مخالفة سرعة زائدة بتاريخ يوم أمس أيضًا".