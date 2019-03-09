جباوي: حقوق المعلم مهمَلة ولإنهاء مشكلة التعاقد وتعزيز دور التفتيش التربوي

أعرب رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي، عن أسفه من "المستوى المتدنّي الّذي بلغه واقع حال المعلم"، مشدّدًا على أنّ "حقوق المعلم مُهمَلة ولا تُعطى الأهمية الكافية، هذا ما يدفع الشباب إلى الإنكفاء عن هذه المهنة الّتي باتت تقتصر على السيدات بمجملها. بالإضافة إلى المناهج التربوية الّتي لم تُعدّل منذ أن وضعت في العام 1997".

ولفت في حديث صحافي، إلى "أنّني أضف إلى ذلك، مشكلة التعاقد الّتي يجب أن تنتهي لصالح تعزيز الملاك، عبر فتح كلية التربية بشكل دوري"، مركّزًا على أنّ "من دون أن ننسى قضية إعطاء مدراء الثانويات والمدارس حقوقهم في تعويض الإدارة، حيث أنّ كثيرين منهم تقاعدوا قبل نَيل حقوقهم، وحتّى اليوم لم يعدّل القانون رقم 73، وتعزيز دور التفتيش التربوي بعد انحسار عدد المفتشين التربويين؛ بالإضافة إلى تعزيز التقديمات الاجتماعية من تعاونية موظفي الدولة عبر رفع قيمة المنح التعليمية والمساعدات المرضية".