الغريب: لسنا عنصريين بل نقارب ملف عودة النازحين وفق ما تقتضي مصلحة بلادنا

أكّد وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، عقب لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، حيث استعراض ملف عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، "أنّنا نتشارك والبطريرك الراعي اللغة نفسها حول هذا الملف السيادي الوطني، ولقد شجّعنا الراعي على العمل الّذي نقوم به".

ولفت في تصريح صحافي، إلى "أنّه لمس من خلال زياراته ولقاءاته أنّ "لا جهةً تريد إبقاء النازحين السوريين، ونحن نؤكّد للجميع أنّنا لسنا عنصريين بل نقارب الملف وفق ما تقتضي مصلحة بلادنا، فلبنان لم يعد يتحمّل، والجميع يتفهّم ذلك".