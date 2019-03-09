الرئيس البرازيلي يلتقي ترامب في 19 اذار

اعلن البيت الابيض أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيستقبل نظيره البرازيلي جاير بولسونارو في 19 آذار الحالي في أول لقاء من نوعه بين الرئيسين حيث سيناقشان سبل تعزيز الازدهار والأمن والديمقراطية في النصف الغربي من الكرة الأرضية".
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