اعلن البيت الابيض أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيستقبل نظيره البرازيلي جاير بولسونارو في 19 آذار الحالي في أول لقاء من نوعه بين الرئيسين حيث سيناقشان سبل تعزيز الازدهار والأمن والديمقراطية في النصف الغربي من الكرة الأرضية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس البرازيلي يلتقي ترامب في 19 اذار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.