الصين متفائلة بنجاح المفاوضات التجارية مع أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- د ب أ:

قال نائب المفاوض التجاري الصيني وانج شو وين اليوم السبت إنه "متفائل" بنجاح المفاوضات بين بكين وواشنطن في إنهاء حربهما التجارية المستمرة منذ شهور.

وقال وانج الذي يشغل منصب نائب وزير التجارة في مؤتمر صحفي على هامش الجلسة البرلمانية السنوية إن الفرق التجارية بالبلدين "حققوا تقدما جوهريا في بعض القضايا المهمة" في ثلاث جولات من المحادثات منذ ديسمبر.

وأوضح وانج أن الرئيسين شي جين بينج ودونالد ترامب وجها فرق التجارة بالبلدين إلى الانتقال صوب رفع جميع التعريفات المفروضة على السلع الواردة من البلدين.

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وفرضت الولايات المتحدة حتى الآن تعريفات على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار، وردت بكين بفرض تعريفات على سلع أمريكية بقيمة 110 مليارات دولار.

وتسببت هذه التعريفات في تباطؤ الاقتصاد الصيني الذي سجل نموا بنسبة 6ر6 بالمئة في العام الماضي، وهو أقل معدل في نحو ثلاثة عقود.

وقال وانج إن الصادرات الأمريكية إلى الصين تراجعت بنسبة 7 بالمئة في العام الماضي، بينما تراجعت الصادرة الصينية إلى الولايات المتحدة خلال الشهرين الماضيين بنسبة 9. 19 بالمئة.

وأضاف أن "فرض التعريفات على الجانبين سيضر بمصالح الولايات المتحدة والصين والعالم ككل".