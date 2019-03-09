رئيس البرلمان الأوروبي: يمكن إرجاء خروج بريطانيا من الاتحاد أسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- د ب أ:
قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني إن بريطانيا يمكنها فقط أن ترجئ خروجها من الاتحاد الأوروبي لأسابيع قليلة وفقط إذا قدمت سببا محددا للقيام بذلك.
وقال تاجاني لصحف ألمانية من مجموعة فونكه الإعلامية إنه يمكن إرجاء خروج بريطانيا المقرر في 29 آذار/مارس الجاري حتى بداية تموز/يوليو.
وأضاف أن الإرجاء يجب أن يكون مبررا، على سبيل المثال بسبب إجراء انتخابات أو استفتاء ثان.
ويصوت أعضاء البرلمان البريطاني مجددا يوم الثلاثاء المقبل على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي مع الاتحاد، بعدما رفضوه بفارق كبير في الأصوات في يناير الماضي.
وإذا تعرضت رئيسة الوزراء البريطانية لخسارة جديدة، ستسمح بتصويت يوم الأربعاء بشأن الخروج من التكتل بدون اتفاق. وإذا تم الرفض مجددا، سيصوت النواب يوم الخميس أو على تأجيل الخروج.
وقال تاجاني إن الخروج الفوضوي من الاتحاد سيكون كارثة للاقتصاد البريطاني كما سيضر بالاتحاد الأوروبي.
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