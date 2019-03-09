الفايننشال تايمز: ترودو أطلق وعودا صعبة التحقيق

اشارت صحيفة "الفايننشال تايمز" الى ان "رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو ترودو بدأ يكتشف أن الذين يصعد نجمهم بفضل الشعارات الأخلاقية يكون سقوطهم أشد إيلاما فهو متهم اليوم بالتدخل في قضية فساد تخص شركة لافالان ، إحدى أكبر الشركات الكندية ويواجه استقالات في حكومته، فضلا عن تراجع شعبيته قبيل الانتخابات العامة في تشرين الأول".

ونفى ترودو تصريحات وزيرة العدل السابقة، جودي ولسون ريبولد، بأنه وأحد كبار مساعديه ضغطوا عليها لتخفف الحكم على الشركة المعنية، خشية أن تتسب الإدانة في إلغاء وظائف في كيبيك معقل ترودو الانتخابي.

ورأت الصحيفة أن "ترودو لم يكن ليفوز بالانتخابات أصلا لولا أن منافسه ثوماس ماكلير، رئيس الوزراء المحافظ، قاد حملة انتخابية فاشلة. ولم يكن ترودو، وهو ابن رئيس وزراء سابق، منافسا قويا، ولكن تميز ببلاغته في المناظرات، واستغل مواقع التواصل الاجتماعي في تسويق صورة الزعيم الشاب الحيوي والطموح ولكن بعد وصوله إلى الحكم أصبح عاجزا عن تنفيذ الوعود التي أطلقها والتي كانت من البداية، مستحيلة مثل القضايا البيئية في بلاد تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز".