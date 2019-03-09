مصدر للجمهورية: الكلام عن نية "التيار" اجتياح الشغور الإداري المسيحي بمحسوبين منه هو هلوسة

لفت أحد المعنيين بملف التعيينات من ضفة "التيار الوطني الحر"، إلى أنّ "الكلام عن تهميش ليس في محلّه، بدليل أنّ كل التعيينات الّتي شهدها عهد رئيس الجمهورية ميشال عون منذ بدايته، سلكت معبرَ التوافق، ولم يتمّ تغييب أيّ فريق أو استبعاده، بمعزل عن السجال حول أحجام وطموحات القوى السياسية".

وركّز على أنّ "التيار لم يتصرّف بمنطق الإلغاء أو اختصار التمثيل المسيحي في التعيينات، فلماذا يفعلها اليوم؟"، مؤكّدًا أنّ "التيار لا يزال في بداية ورشته الحزبية لناحية تجميع السِيَر الذاتية الّتي وُضعت على مكاتبه لطامحين، حزبيين وغير حزبيين".

وشدّد المعنيّ على "حرص "التيار" على اعتماد مبدأ الكفاية وتعيين الشخص المناسب في المكان المناسب"، مبيّنًا أنّ "الكلام عن نيّة "التيار" اجتياح الشغور الإداري المسيحي بمحسوبين من اللون البرتقالي، أشبه بـ"هلوسة" لا أساس له من الصحة". ونوّه إلى أنّ "اعتمادَ آلية رفع الوزير المعني ثلاثة أسماء إلى مجلس الوزراء، يمنح كلّ وزير لديه شغور ورقة قوة تدعم موقفه في مجلس الوزراء".

ورأى أنّ "الخشية من تهميش فريق محدّد، فيه مبالغة، خصوصًا وأنّ غالبية الوزارات تعاني من شغور سواءٌ في ملاكها أو في مؤسسات تابعة لها".