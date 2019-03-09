لفتت معلومات صحيفة "الجمهورية" إلى أنّ "المناخ داخل "التيار الوطني الحر" سيسير في اتجاه رفع السقف عن البعض الّذين يرى رئيس "التيار" وزير الخارجية جبران باسيل انّهم باتوا ثقلًا على "التيار"، والأمر متعلّق بتحقيقات أُجريت في بعض الإدارات، وفي القضاء وفي مؤسسات أمنية، ويجري نقاش في "التيار" حول طريقة التعامل مع قضية حساسة أثيرت أخيرًا، ويمكن أن تطاول بعض المحسوبين عليه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معلومات الجمهورية: المناخ داخل "التيار" سيسير باتجاه رفع السقف عن الذين باتوا ثقلا عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.