مصادر القوات للجمهورية: جولة اتصالات تجري مع الكتل الوزارية للتفاهم على آلية واضحة للتعيينات

نقلت صحيفة "الجمهورية " عن مصادر "حزب القوات اللبنانية"، إشارتها إلى أنّ "الحزب يجري جولة اتصالات مع الكتل الوزارية للتفاهم على آلية واضحة للتعيينات، وهو يعتبر أنّ بمجرد إقرار آلية من هذا النوع، ينتفي تلقائيًّا منطق المحاصصة والمحسوبيات، وتنتفي الخلافات على خلفية هذه التعيينات، ويُصار إلى تعيين أصحاب الكفاءة؛ وذلك من خلال إخضاع المرشحين لمقابلات تجريها هيئة يُشارك فيها مجلس الخدمة المدنية ووزارة التنمية الإدارية والوزير المختص".

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