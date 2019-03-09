"الجمهورية": غراندي كشف عن مجموعة اقتراحات ناقشها مع مسؤولين سوريين لتسريع عودة النازحين

عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون أنّه أمضى يومين في جولة ميدانية في سوريا، التقى خلالها مسؤولي الأمم المتحدة وفريق الموفد الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، وجالَ على النازحين في بعض المناطق في ريف دمشق وحلب وحمص، حيث اطّلع على أوضاعهم والتقى بعض العائدين من لبنان".

ولفتت إلى أنّ "غراندي تحدّث عن مجموعة من الإقتراحات الّتي ناقشها مع المسؤولين السوريين، بغية تأمين الأجواء الّتي تسمح بعودة طوعية وآمنة ومستدامة من أجل التسريع في برامج العودة إليها"، موضحةً أنّ "في لقاءات أُخرى، كان غراندي واضحًا في إشارته إلى حجم العقبات الّتي تواجه فرق الأمم المتحدة في سوريا والإجراءات الّتي تحدّ من حركتهم، وخصوصًا في المناطق الّتي يحظّر النظام السوري دخولها على أيّ من مندوبي الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والمجتمع المدني".