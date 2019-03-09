حنكش: لا توازن حقيقي من دون أن تكون المرأة موجودة وفاعلة بكل المجالات

لفت عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب الياس حنكش، إلى أنّ "المرأة يجب أن تعرف حدودها وحدودها هي السماء. كلّ الحب للمرأة الّتي لا تتعب، إن كان في عالم الأعمال، في النضال السياسي، في الأمومة أو في المنزل".

وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، بمناسبة يوم المرأة العالمي، أنّ "لا توازن حقيقيًّا من دون أن تكون المرأة موجودة وفاعلة في كلّ المجالات".