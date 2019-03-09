وزير المالية: كل ما خص مشروع موازنة 2019 قد أُنجز وأحيل للحكومة

ركّز وزير المالية علي حسن خليل، أنّ "كلّ ما خَصّ مشروع موازنة العام 2019 قد أُنجز وأُحيل إلى مجلس الوزراء، في انتظار أن توجّه الدعوة لجلسات متتالية، لدرس الموازنة في مجلس الوزراء، حيث يفترض أن يتمّ ذلك في وقت قريب، وذلك تمهيدًا لإحالتها إلى المجلس النيابي لإقرارها قبل 31 أيار المقبل".

وأكّد في تصريح صحافي، "أنّنا على جهوزية تامة لبدء هذا النقاش".