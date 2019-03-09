زعيمة المعارضة الإيرانية: لا حل في طهران مع نظام الملالي

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- أ ش أ:
قالت مريم رجوي، زعيمة المعارضة الإيرانية، إنه لا حل للمشاكل في إيران مع استمرار حكم نظام الملالي للبلاد، وإن قمع الشعب الإيراني سيمنى بالفشل.
وجددت رجوي - حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم السبت - أن الشعب الإيراني يطالب بتغيير سياسي أساسي، متهمة النظام الإيراني بممارسة سياساته المدمرة من قمع المجتمع الإيراني وإثارة الحروب والتدخل المدمر في المنطقة، وغسل الأموال، والإرهاب في أوروبا وأمريكا ونهب أموال الشعب الإيراني.
جاء ذلك خلال مسيرة احتجاجية ضد النظام الإيراني في العاصمة الأمريكية واشنطن تحت عنوان "تجمع ومسيرة لإيران حرة"، شارك فيها المئات من أبناء الجالية الإيرانية في الولايات المتحدة، دعما للانتفاضة الإيرانية.
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