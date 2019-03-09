أوهمها بالمس.. سائق يمارس الرذيلة مع ربة منزل ويضرب زوجها بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

أدلى المتهم "ا.س"، 23 سنة، سائق توك توك، يقيم بإحدى قرى مركز دسوق في كفرالشيخ، باعترافات تفصيلية أمام نيابة دسوق، في واقعة اتهامه بالزنا، مع ربة منزل، وفق اتهام زوجها لهما من خلال لجوئهما إلى إيهام الزوج بوجود جن في المنزل ومس جميع أفراد الأسرة وأنه يستطيع مطاردته حتى يكون تواجده في المنزل بصورة طبيعية ليمارس الرذيلة مع الزوجة المتهمة.

"اتعرفت على المتهمة من شهرين.. وعرفت إنها محرومة من ممارسة حقوقها الزوجية"، تلك كانت بداية أقوال المتهم المذكور أمام نيابة دسوق، في واقعة تتهامه بالزنا مع المتهمة "ف.ف"، 30 سنة.

وقال المتهم في اعترافاته أمام نيابة دسوق، أنه وفق معرفته بحرمانها من ممارسة حقوقها الزوجية لجأ إلى ابتكار حيلة يستطيع من خلالها دخول المنزل الذي تقيم فيه ربة المنزل ليمارس معها الرذيلة بشكل طبيعي وهي إيهام جميع أفراد الأسرة أن عليهم جنًا وفي استطاعته طرده، حتى نجحت حيلته فعليًا ومارس الرذيلة مع ربة المنزل مستغلًا جهل الزوج.

وقال المتهم في اعترافاته، إنه عاشرها مثل الأزواج بموافقتها بعدما نجح في ابتكار فكرة مس الأسرة من الجن بمن فيهم الزوج، وأن العلاج الوحيد لطرد الجن ممارسة الرذيلة مع الزوجة ولكي يتقن حيلته حول مسهم من الجن ضرب الزوج وطفلته الصغيرة، باتفاق مع الزوجة.

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تعود التفاصيل عندما تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بتلقي مركز شرطة دسوق بلاغًا من المدعو "أ.م"، 44 سنة، عامل، ويقيم بإحدى قرى مركز دسوق، يفيد باتهامه زوجته وسائق توك توك، بوجود علاقة آثمة وغير مشروعة بينهما.

وأكد العامل في بلاغه للعميد سعد سليط، مأمور مركز شرطة دسوق، أن سائق التوك توك المتهم الثاني ويدعى "ا.س"، 23 سنة، أوهمه بأن زوجته المدعوة "ف.ف"، 30 سنة، ربة منزل، مريضة وعليها جن، وأنه شيخ وسوف يعالجها حتى حضر إلى المنزل بصحبتها، حتى مارسا الزنا معًا وكانا يعطيانه مياه للشرب بحجة العلاج لكونه مريضًا.

أسفرت تحريات النقيب خيري الشرقاوي، معاون مباحث مركز شرطة دسوق، عن وجود علاقة آثمة بين المتهمين وأنهما أوهما الزوج صاحب البلاغ كونه مريضًا ويحتاج للعلاج وأن المتهم الثاني هو من يعلاجه داخل مسكن الزوجية حتى يتمكن من التواجد داخل المسكن بصورة طبيعية في أي وقت.

كما دلت التحريات تحت إشراف اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفرالشيخ، والعميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس مباحث المديرية بإصابة المتهم الثاني سائق التوك التوك، صاحب البلاغ المجني عليه من خلال إيهامه معالجته مما يعاني منه من أمراض، وإحداث إصابة بنجلته من خلال ضربها بطريقة وحشية بإدعاءه إخراج الجن من جسدها طبقًا لما جرى إتفاقه بين كلا المتهمين.