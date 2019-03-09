وفاة طفل البريطانية "الداعشية" بعد أيام من ولادته

قال متحدث باسم قوات سوريا الديموقراطية أمس إن الرضيع الذي وضعته شميمة بيجوم، الشابة التي غادرت لندن للانضمام إلى تنظيم داعش في سوريا، قد توفي.

وجردت بريطانيا بيجوم، التي توفي طفلاها الأكبر سناً في وقت سابق، من الجنسية الشهر الماضي لأسباب أمنية بعد اكتشاف وجودها في مخيم احتجاز في سوريا.

وغادرت بيجوم (19 عاماً) لندن للانضمام إلى تنظيم داعش عندما كانت تبلغ من العمر 15 عاماً، وكانت تسعى للعودة إلى أوروبا بطفلها الثالث الذي وُلد قبل نحو ثلاثة أسابيع فقط.

وقال مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديموقراطية إن الطفل توفي، وقالت بيجوم في مقابلات مع وسائل إعلام إنها أطلقت على ابنها اسم جراح.

وقال محامي الأسرة الذي مقره لندن أمس إن وفاة الطفل قد تأكدت بعد أن قال في وقت سابق إن هناك تقارير قوية لكن غير مؤكدة حتى الآن عن وفاة ابن شاميما.

وتحاول قوات سوريا الديموقراطية الآن السيطرة على آخر جيب من الأراضي تابع لتنظيم داعش شرق سوريا.