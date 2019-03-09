في "يوم المرأة".. الرئيس السوداني يأمر بالإفراج عن المعتقلات المشاركات بالاحتجاجات

أعطى الرئيس السوداني عمر البشير، يوم الجمعة أمراً بالإفراج عن جميع النساء اللواتي اعتُقلن على خلفية مشاركتهن في احتجاجات.

وقال البشير من مقر إقامته في الخرطوم "أوجه الأخ صلاح قوش بإطلاق سراح جميع النساء المعتقلات"، في إشارة إلى مدير جهاز الأمن والاستخبارات.

وتزامن هذا الإعلان مع يوم المرأة العالمي.

وأكد مكتب الإعلام في الرئاسة أن البشير أعطى تعليمات بإطلاق جميع النساء اللواتي اعتُقلن بسبب مشاركتهن في تظاهرات.

وأعلن البشير في 22 فبراير فرض حال الطوارئ لمدة سنة في السودان.

كذلك، قرر البشير حظر التجمعات غير المرخصة وأمر بإنشاء محاكم طوارئ خاصة للنظر في الانتهاكات التي تُرتكب في إطار حال الطوارئ.

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