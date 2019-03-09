الان تتابع أمريكا تتهم الفلسطينيين باختلاق أزمة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

اتهمت الولايات المتحدة الفلسطينيين باختلاق أزمة برفضهم أول مبالغ شهرية يتم تحويلها من الضرائب من إسرائيل في 2019، لأنها استقطعت جزءاً مخصصاً للإعانة المالية لأسر النشطين الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل.

وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد اجتماعاً مغلقاً لبحث هذه القضية بناء على طلب الكويت وإندونيسيا. ومثل جيسون غرينبلات المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في الشرق الأوسط واشنطن في الاجتماع.

ونقل دبلوماسيون بالأمم المتحدة حضروا الاجتماع عن غرينبلات قوله لأعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر: “من غير الملائم تماماً التركيز على إسرائيل بوصفها سبب الأزمة. إن السلطة الفلسطينية هي التي اختارت اختلاف الأزمة الحالية”.

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وامتنعت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة عن التعليق على تصريحات غرينبلات .وأدان الفلسطينيون القرار الإسرائيلي بوصفه “قرصنة”.

ويعمل غرينبلات وغاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض على خطة للتوسط في السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن غرينبلات لم يقدم تفاصيل بشأن الخطة يوم الجمعة.

ويرفض الفلسطينيون مناقشة أي خطة للسلام مع الولايات المتحدة في أعقاب اعتراف الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في 2017.

وجاء القرار الفلسطيني بشأن تحويل الضرائب على الرغم من تزايد صعوبات تدفق الأموال السائلة، والتي نجمت إلى حد ما عن تخفيض الولايات المتحدة المساعدات، وهو ما يمكن أن يزعزع استقرار السلطة الفلسطينية التي أنشئت عقب اتفاقيات أوسلو عام 1993 بين إسرائيل والفلسطينيين .