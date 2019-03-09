أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، بمقتل امرأة وإصابة ستة أشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة في الساحل الأيسر من مدينة الموصل. وقال المصدر - وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية - إن حصيلة انفجار السيارة المفخخة في أيسر الموصل بلغت مقتل امرأة وإصابة ستة أشخاص بجروح. وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي أعلنت، في وقت سابق اليوم، انفجار سيارة مفخخة في الساحل الأيسر من مدينة الموصل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإعلام الأمنى العراقى: انفجار سيارة مفخخة فى الساحل الأيسر من مدينة الموصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.