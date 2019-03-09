شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد: أغلب ما يروج على مواقع التواصل الاجتماعى "مغلوط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن هناك أساسيات فى الصحافة لا يمكن تجاهلها من بينها التأكد من صحة الخبر قبل نشره.

وأضاف مكرم محمد أحمد، فى تصريحات له، أنه لا يصح أن ينقل الصحفى أو أى وسيلة إعلامية أخبارًا من على مواقع التواصل الاجتماعى دون الرجوع إلى مصدرها والتأكد من صحتها، مشيرًا إلى أن أغلب ما يتم ترويجه على مواقع التواصل الاجتماعى مغلوط.

وشدد مكرم محمد أحمد، على أن المجلس سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد ناشرى الأخبار المفبركة، مناشدًا كافة الوسائل الإعلامية بعدم نشر أية أخبار إلا بعد التأكد من صحتها.