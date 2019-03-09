لفت وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إلى أنّ "المبعوث الأممي السابق إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد اكتشف مبكرًا أنّ زعيم حركة "أنصار الله" (الحوثيين) عبد الملك الحوثي، هو المعرقل للحل السياسي في اليمن، واليوم يدرك المبعوث الحالي مارتن غريفيث هذه الحقيقة".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "مبعث قلقنا الأساسي هو إطار ستوكهولم ومستقبل العملية السياسية واتفاق انسحاب "أنصار الله" من الحديدة والموانئ".
كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش: مبعث قلقنا الأساسي هو مستقبل العملية السياسية في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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