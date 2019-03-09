مصادر ريفي للشرق الأوسط: يتجه مبدئيا إلى خوض الانتخابات الفرعية بطرابلس

لفتت مصادر الوزير السابق أشرف ريفي، لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنّه "يتّجه مبدئيًّا إلى خوض الانتخابات الفرعية في طرابلس"، مبيّنةً أنّه "سيُعلن قراره النهائي في 14 آذار، إلّا إذا طرأ ما يستدعي إعلانه قبل ذلك".

وأوضحت أنّ "ريفي يجد نفسه معنيًّا بالانتخابات، ويعتبر أنّ لها بُعدين أساسيين: بُعد إنمائي، حيث إنّ المدينة تزداد حرمانًا، وبُعد سياسي - وطني، حيث يرى في الانتخابات محطّة لترجمة التوجّه السياسي للمدينة، الّتي قالت في أكثر من مناسبة كلمتها إلى جانب الدولة والمؤسسات و"اتفاق الطائف" وفي مواجهة مشروع "حزب الله"".

وعمّا إذا كانت العناوين الّتي يرفعها ريفي تتقاطع مع عناوين "تيار المستقبل" في هذه المرحلة، ركّزت المصادر على أنّ "كلام الأمين العام لـ"المستقبل" أحمد الحريري الأخير مُسلّم به بين القوى السيادية الّتي تريد بناء الدولة، لكن ما يهم أن تتمّ ترجمة ما يُقال في طرابلس داخل الحكومة، حيث يسعى "حزب الله" لقضم السلطة التنفيذية وصلاحيات رئيس مجلس الوزراء".

يُذكر أنّ أحمد الحريري كان قد أعلن مؤخّرًا أنّ "طرابلس ستكسر "حزب الله" وحلفاءه في الانتخابات الفرعية".