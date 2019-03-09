سخرت مصادر "تيار المستقبل"، في تصريح إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، ممّا تردّد أخيرًا عن إمكانية أن يتمّ ترشيح رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة عن المقعد النيابي في طرابلس، لإكسابه حصانة نيابية يواجه فيها الاتهامات الموجّهة إليه بموضوع الحسابات المالية.
وأكّدت المصادر أنّ "هذا الأمر غير مطروح لا لدى قيادة "المستقبل"، أو لدى الرئيس السنيورة، لأنّ لا شيء يستدعي الحصانة النيابية".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر "المستقبل" للشرق الأوسط: ترشيح السنيورة عن المقعد النيابي بطرابلس غير مطروح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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