مصادر "المستقبل" للشرق الأوسط: ترشيح السنيورة عن المقعد النيابي بطرابلس غير مطروح

سخرت مصادر "تيار المستقبل"، في تصريح إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، ممّا تردّد أخيرًا عن إمكانية أن يتمّ ترشيح رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة عن المقعد النيابي في طرابلس، لإكسابه حصانة نيابية يواجه فيها الاتهامات الموجّهة إليه بموضوع الحسابات المالية.

وأكّدت المصادر أنّ "هذا الأمر غير مطروح لا لدى قيادة "المستقبل"، أو لدى الرئيس السنيورة، لأنّ لا شيء يستدعي الحصانة النيابية".