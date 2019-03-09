مصادر "الوسط المستقل" للشرق الأوسط: ميقاتي أعلن الموقف الداعم للحريري منذ اليوم الأول

مصادر رئيس كتلة "الوسط المستقل" نجيب ميقاتي، في تصريح إلى صحيفة "الشرق الأوسط" بموضوع الإنتخابات الفرعية في طرابلس، إلى أنّ "ميقاتي أعلن الموقف الداعم لرئيس الحكومة سعد الحريري منذ اليوم الأول".

في سياق متّصل، استبعدت مصادر طرابلسية، لـ"الشرق الأوسط"، أن "يُقدم "تيار العزم" على تشغيل ماكيناته الإنتخابية لدعم المرشحة ديما جمالي"، مرجّحةً أن "يبقى دعمه الإنتخابي محدودًا، حرصًا على عدم حصول مرشحة "المستقبل" على عدد أصوات يفوق العدد الّذي جعله يتصدّر كلّ نواب المدينة".