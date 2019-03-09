أكّدت مصادر قوى "8 آذار"، لصحيفة "الشرق الأوسط"، "أنّها تتّجه إلى عدم خوض المعركة الإنتخابية في الإنتخابات الفرعية في مدينة طرابلس". ولفتت إلى أنّ "أيّ قرار نهائي لم يُتّخذ بعد"، مبيّنةً "أنّها تدرس إمكانيّات نجاحها بعد تفاهم أبرز زعماء طرابلس، رئيس الحكومة سعد الحريري مع رئيس كتلة "الوسط المستقل" نجيب ميقاتي، والنائب السابق محمد الصفدي، على دعم مرشحة "المستقبل" ديما جمالي".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر "8 آذار" للشرق الأوسط: القوى تتجه لعدم خوض المعركة الإنتخابية بطرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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