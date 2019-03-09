القوات المشتركة تحبط أكبر محاولة تسلل حوثية بالحديدة منذ اتفاق السويد

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صورة متداولة لمستودعات مجمع إخوان الذي استهدفته مليشيا الحوثي
تمكنت القوات اليمنية المشتركة، فجر السبت، من إحباط أكبر محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الانقلابية في مدينة الحديدة منذ اتفاق ستوكهولم قبل نحو 80 يوما.
وقال مصدر عسكري لـ"العين الإخبارية" إن المليشيا الحوثية شنت هجوما عنيفا صوب شارع الخمسين والمدخل الشرقي للمدينة، وتزامن الهجوم الحوثي مع قصف مدفعي استهدف عدداً من المستودعات في مجمع إخوان ثابت الصناعي، ما تسبب باندلاع حريق هائل وفقاً للمصدر.
وتكبدت مليشيا الحوثي خسائر فادحة في الهجوم الفاشل، ووفقاً للمصادر فرت باقي العناصر الحوثية تاركة جثث قتلاها خلف معسكر الدفاع الساحلي.
وأعلنت القوات المشتركة أن الفرق التابعة لها هرعت للمشاركة في إطفاء الحريق، الذي تسبب به القصف الحوثي في اثنين من مستودعات مجمع إخوان ثابت.
ويتزامن التصعيد الحوثي مع رفضها الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة تنفيذا لاتفاق ستوكهولم، الذي نص على انسحاب المليشيا ووقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية.
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