التحالف: سنردع من أطلقوا هجوم أبها الانتحاري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعهدت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية بردع من تسببوا في الهجوم الإرهابي الانتحاري على أبها أمس، المتمثل في إطلاق طائرة بدون طيار، والتي دمرتها قوات الدفاع الجوي السعودي، بعد أن أطلقها الحوثيون وتسببت شظاياها في إصابة 5 مدنيين، بينهم امرأة وتأثر عدد من المركبات والمنازل.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، «أنه في تمام الساعة (12:24) بالتوقيت المحلي من صباح أمس، رصدت منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي جسما غير معرف باتجاه مناطق سكنية بمدينة (أبها)، وتم التعامل معه بحسب قواعد الاشتباك وتدميره، ونتج عن تساقط حطام الجسم على الأعيان المدنية إصابات متوسطة لأربعة أشخاص مدنيين، بالإضافة إلى تأثر بعض المركبات المدنية»، وذكر أنه خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة، تبين أنها طائرة بدون طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات (إيرانية).

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وشدد العقيد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تحذر وبأشد العبارات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من استهدافها للأعيان المدنية والمدنيين، وأن استخدامها لأساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري ستكون له وسائل ردع حازمة، وستتخذ قيادة القوات المشتركة كافة الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

من جهته، أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد العاصمي، أن فرق الدفاع المدني باشرت بلاغا عن سقوط شظايا اعتراض طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه أبها، مما نتج عنه إصابة 5 أشخاص مدنيين، أربعة سعوديين بينهم امرأة، ومقيم من الجنسية الهندية، كما تعرضت 6 مركبات وعدد من المنازل لأضرار طفيفة ومتوسطة، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

ماذا فعلت شظايا الظائرة؟