شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يكرم المتفوقين بمدرسة مكفوفين بالقاهرة.. وينظم احتفالية بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب مستقبل وطن، سلسلة من الأنشطة والفعاليات، بمختلف محافظات الجمهورية المختلفة، البداية من القاهرة، حيث نظمت أمانة الحزب احتفالية لتكريم الطلبة المتفوقين دراسيًا بمدرسة طه حسين لرعاية المكفوفين، وتوزيع الجوائز وشهادات التقدير عليهم، وتكريم أسر بعض شهداء القوات المسلحة، بحى باب الشعية بحضور بعض القيادات التنفيذية والشعبية.

أما فى محافظة الشرقية، نظم الحزب احتفالية لتكريم أسر الشهداء من الشرطة والقوات المسلحة بالساحة الرياضية بمركز أبو حماد، وإقامة عدة منافذ متنقلة "سيارات متحركة"، لبيع اللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بمنطقة السوق بالعاشر من رمضان ورفع كفاءة وصيانة مدرسة الألفى الإعدادية بنين بمركز منيا القمح.