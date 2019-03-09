شكرا لقرائتكم خبر عن عميد إعلام القاهرة الأسبق: الحكومة حققت نجاحًا كبيرًا فى مواجهة الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام الأسبق، إن الحكومة وقطاعاتها المختلفة حققت نجاحًا كبيرًا طوال الفترة الماضية حول مواجهة الشائعات التى تروجها جماعات الإرهاب من أجل التأثير على حجم الانجازات التى تتم على أرض الواقع، لافتًا إلى أن العمل على كشف هذه الأكاذيب والرد عليها تأكيد على فشل هذه الجماعات الإرهابية لما تقوم به الدولة من نجاحات كبرى.

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وأضافت عميد كلية الإعلام الأسبق، أن الجماعة الإرهابية وكل التابعين لها يستخدمون السوشيال ميديا وغيرها من المواقع المختلفة لترويج الشائعات وخلقها، مؤكدة أن حرب الشائعات تستخدمها الجماعة الإرهابية من أجل التأثير على الدولة وعلى الرأى العام المصرى، ومحاولة لإثارة البلبلة فى الشارع المصرى.

وتابعت أن الفترة المقبلة هناك دور لابد وأن يكون على جميع الجهات الدينية الرسمية ووسائل الإعلام وكل أجهزة الدولة بالتعاون حول نشر الوعى للمواطنين فى كل المحافظات، لمواجهة الأكاذيب والادعاءات التى تروج من الجماعة الإرهابية التى تعانى من الفلس أجل التأثير على كيانات الدولة.