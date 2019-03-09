"المحامين" تعلن تنفيذ برنامج "محام وكيل مستثمر" بالنقابات الفرعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عبد الجواد أحمد عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، عن قيام لجنة التدريب والبحوث بتنفيذ برنامج "محام وكيل مستثمر"، بناءً على تكليف النقيب العام سامح عاشور وحرصه على إتاحة الفرص لكل المحامين المشاركين، سواء بالقاهرة، أو النقابات الفرعية للمشاركة فى البرنامج الذى تنفذه اللجنة.
وأضاف عبد الجواد أحمد، فى تصريحات له، أنه سوف يعلن قريبًا جدول زمنيى، لتنفيذ البرنامج بالنقابات الفرعية لإتاحة أكبر فرصة ممكنة للمشاركة، لافتًا إلى أن تنفيذ الجدول المزمع إعداده سوف يتم بالتعاون مع أعضاء مجلس النقابة العامة، ممثلي المحاكم الابتدائية، والنقباء الفرعيين.
وأشار إلى أنه سيُراعى فى الجدول الزمنى الأماكن الكائن بها فروع هيئة الاستثمار، بحيث ينفذ البرنامج داخل تلك الفروع، وهى: القاهرة، والجيزة، و6 أكتوبر، والإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، ودمياط، وجمصة، والعاشر من رمضان، مؤكدًا أن اللجنة تبحث تنفيذ البرنامج فى النقابات الأخرى التى ليس بها فروع للهيئة.
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