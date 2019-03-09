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أول بيان عاجل ضد وزيرة الصحة بمجلس النواب بسبب إقالة مدير معهد القلب

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محمد المنسى - محمد حسنى

 قال النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين إنه تقدم ببيان عاجل للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه ضد كل من المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بسبب إقالة الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب، مؤكدا أنها إقالة غير مفهومة وغامضة.

وأوضح "الجزار" في تصريحات له اليوم الجمعة، أن وزيرة الصحة وقعت في تناقض غريب وغير مفهوم في واقعة إقالة الدكتور جمال شعبان، حيث أشادت بالتقدم الذي أحدثه في معهد القلب وفي القضاء على كل قوائم الانتظار ضمن مبادرة الرئيس السيسي في...

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