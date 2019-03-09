تصريح جديد من الوليد بن طلال بشأن الملك سلمان وولي العهد.. ماذا قال؟ (فيديو)

أدلى الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، بتصريحات جديدة، تحدث فيها عن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وذلك خلال لقاء انفرد به أحد البرامج السعودية، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وأذاع برنامج "يا هلا بالعرفج"، المذاع على فضائية "روتانا خليجية"، لقاءه الحصري مع الوليد بن طلال، والذي وصفه بأنه "ضيف استثنائي".
وقال الوليد: إنه "لا شك أن الملك سلمان بن عبد العزيز وأخي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، يقودان نهضة كبيرة في المملكة، ونحن داعمون لهما بكل ما أوتينا من قوة في كل الميادين وتحديدًا رؤية المملكة...
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