بعد حبسها.. معلومات لا تعرفها عن ’’ملك الكاشف‘‘.. وتعليق ساخر من عمرو أديب (فيديو وصور)

كتب: ضياء السقا

تصدرت ملك الكاشف، الفتاة المتحولة جنسيًا، اليومين الماضيين، ترند محرك البحث الشهير، جوجل، بعد قرار نيابة أمن الدولة بحبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بمشاركة جماعة إرهابية، وتحريضها على التظاهر بما يخالف القانون، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الفتاة، من منزلها بعد نشرها على فيس بوك دعوات للتظاهر في أعقاب الحريق الذي شهدته محطة رمسيس، مؤخرا.

وقررت الجهات الأمنية حبس المتهمة انفراديا، إذ تحمل بطاقة رقم قومي مدون بها في خانة الجنس "ذكر"، كونها كانت رجلا قبل الخضوع لعملية تحول جنسي، خوفا من احتمالات تعرضها للتحرش أو العنف الجنسي واللفظي، إذا تم إيداعها في سجن الرجال.

من هى ملك الكاشف

تبلغ ملك الكاشف "19 عاما"، وأثارت جدلا كبيرا، قبل عامين، حينما قرر الشاب ”مالك“ أن يصبح ”ملك“ بعد أن خضع لعملية تحول جنسي، وروت الفتاة المتحولة جنسيا، وقتها قصتها عبر حسابها على فيس بوك، ثم ظهرت في برامج تلفزيونية، لتحكي عن معاناتها، وتعرضها لعنف أسري و اضطهاد لرغبتها في تغيير جنسها- على حد قولها-.

تعليق ساخر من أديب

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من جانبه علق الإعلامي عمرو أديب، على تناول الصحف العالمية لقضية حبس ملك الكاشف بشكل واسع، وقال ساخرا: "الشرطة احتارت فيها تتحبس مع الرجالة ولا الستات فحطتها في سجن انفرادي".

وتابع أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء الجمعة: "دي هتعمل لينا مشاكل كتير، دي عايزة محكمة لوحدها وسجن لوحدها، رأيي افرجوا عنها وريحونا".