رئيس البرازيل الجديد يزور واشنطن الشهر الجاري لإجراء مباحثات مع ترامب

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- د ب أ:
قال السكرتير الصحفي للبيت الابيض يوم الجمعة إن الرئيس البرازيلي اليميني الجديد جاير بولسونارو سيجتمع مع نظيره الامريكي دونالد ترامب في واشنطن في 19 آذار/مارس.
وأضاف السكرتير الصحفي في بيان إن الزعيمين سيبحثان "فرص التعاون الدفاعي، والسياسات التجارية الداعمة للنمو، ومكافحة الجريمة عبر الوطنية، واستعادة الديمقراطية في فنزويلا".
وأضاف البيان أن مباحثات الزعيمين ستتناول أيضا "الدور الرئيسي الذي تلعبه كل من الولايات المتحدة والبرازيل في الجهود المبذولة لتقديم مساعدات انسانية إلى فنزويلا".
وكان الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف، الذي تولى منصبه في أول كانون أول/يناير، قد تبنى مواقف في السياسة الخارجية مماثلة لمواقف ترامب، ومن بينها انتقاد النظام اليساري في فنزويلا.
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