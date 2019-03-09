​​مقتل 5 أشخاص جراء تحطم طائرة صغيرة بولاية فلوريدا الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- د ب أ:

لقى خمسة أشخاص حتفهم يوم الجمعة في حادث تحطم طائرة صغيرة بولاية فلوريدا الامريكية، وفقا لما ذكرته السلطات المحلية.

وتحطمت الطائرة، وهي من طراز بايبر ثنائية المحرك، في بحيرة أوكيتشوبي عندما أوشكت على الهبوط في مطار إقليمي.

ولم يعرف على الفور سبب الحادث.

وقال مكتب مسؤول الشرطة في بالم بيتش إن خمس جثث تم انتشالها من جسم الطائرة.