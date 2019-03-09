أستراليا: قريبا.. القنب مسموح في نيو ساوث ويلز

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سيدني, استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - قد يصبح استخدام القنب لأسباب ترفيهية مشروعا في نيو ساوث ويلز بموجب خطة جذرية جديدة تقدم بها حزب الخضر الأسترالي.
وتعهد الحزب الأسترالي بتقديم مشروع قانون جديد يشرعن وينظم ويسمح باستخدام القنب في ولاية نيو ساوث ويلز.
ومن المقرر أن يتم تقديم مشروع القانون الجديد خلال الأيام المائة الأولى من البرلمان بعد انتخابات الولاية المزمع إجراؤها يوم 23 مارس.
وفي حال تمريره، سيسمح القانون لمستخدمي القنب بزراعة 6 من نبات القنب للاستخدام الشخصي واستهلاك المخدر في الأماكن المسموحة فيها بالتدخين.
ومن المقرر أن يكونوا قادرين أيضا على شراء القنب من المتاجر إذا تجاوز عمرهم 18 عاما.
وقال ديفيد شوبريدج عضو البرلمان في حزب الخضر في تصريحات أدلى بها لديلي ميل أستراليا: "ليس معقولا أن يتم اعتبار تدخين القنب جريمة. إنه أمر يهدر ملايين الدولارات سنويا رغم أن الولاية في أمس الحاجة لها".
وتابع: "لقد حان الوقت للتوقف عن التفكير التراجعي تجاه مخدر يستخدمه أكثر من ثلث الأستراليين".
ومضى يقول: "الأمر ينبغي أن يشبه الخمور المسموح بتعاطيها وفقا لقواعد وتراخيص محددة على مستوى الولاية، وحان الوقت لفعل ذلك بالنسبة للقنب".
ديفيد شوبريدج عضو البرلمان في حزب الخضر
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