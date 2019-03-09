إحصائيات صادمة: 80 ألف عائلة أسترالية تعجز عن دفع فواتير الطاقة

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - كشف تقرير حديث زيادة قياسية في عدد العائلات الأسترالية التي تعاني من أجل تسديد فواتير الطاقة.

واستغلت مجموعة من أصحاب المقاعد الخلفية بالائتلاف إحصائيات جديدة لزيادة الضغوط على الحكومة لبناء محطة توليد طاقة جديدة تعتمد على الفحم بدعوى أن ذلك سيساهم في تخفيض الأسعار.

وكشف تقرير أصدرته هيئة تنظيم الطاقة الأسترالية هذا الأسبوع أن 80437 عائلة أسترالية طلبت المساعدة لتسديد فواتيرها منذ 30 يونيو الماضي في زيادة بنسبة 17% مقارنة بالعام السابق حيث لم يكن العدد يتجاوز 68832 عائلة.

وقالت الهيئة: "إنها زيادة ملحوظة في عدد العائلات التي تطلب المساعدة وتكشف معاناة عدد أكبر من الأستراليين في دفع فواتيرهم".

وأشعل ذلك نداءات حديثة وجهها برلمانيون بضرورة إحياء خطة قديمة لإنعاش الطاقة دخلت طي النسيان جراء معارضة حزب العمال والمستقلين لها.

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من جانبه، قال كين أودود عضو البرلمان عن حزب الوطنيين إن الحكومة في حاجة إلى إعادة تقديم سياسات الطاقة ودعم توليدها عن طريق الفحم من أجل تخفيض الأسعار.

وتابع: "تزايدت وتيرة صعوبات تسديد فواتير الطاقة بالنسبة للعائلات وأصحاب الأعمال حيث يعجز الكثير عن دفعها، ولذلك فإن إنشاء محطة توليد طاقة بالفحم من شأنه أن يخفض التكاليف".

من جانبه، قال وزير الطاقة الفيدرالي أنجوس تايلور إن الحكومة بالفعل طورت سياسات جديدة لتخفيض الفواتير.

واستطرد: "أنا على دراية بالتقرير وينبغي تقديم الدعم للمستهلكين الذين يجدون معاناة في دفع الفواتير".