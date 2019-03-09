“مومو” يوجه تحية لوالدته في عيد المرأة ويكشف النساء ذوات فضل عليه -فيديو

وجه المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة “مومو” شكره وتحيته إلى عموم النساء المغربيا وإلى والدته وزوجته بكل خاص بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس.

وعلى هامش حفل تتويج ملكة جمال النظافة الذي نظمته مجموعة أوزون للبيئة والتنمية، وقام هو بتنشيطه، أكد “مومو” أن عددا من النساء كان لهن الفضل عليه أولهن والدته وزوجته والنساء العاملات بالمحطة الاذاعية التي يشتغل بها.

كما اعتبر أن النساء في المغرب كما في دول العالم لازلن يعانين من الظلم رغم كل ما تحقق لهن، مشيرا إلى ضرورة المساواة بينهن ولاسيما في الأجور.

وكانت مجموعة أوزون قد توجت مساء اليوم اثنين من نسائها العاملات بلقبي ملكة جمال أفريقيا للنظافة، وملكة جمال المغرب للنظافة، كما كرمت العشرات من النساء العاملات معها.

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وعاد اللقب وطنيا للمستخدمة حسناء فردوس، 22 سنة، التي تعمل باستغلالية مدينة صفرو ، فيما آل اللقب الإفريقي لميمونة تراوري العاملة بشركة أوزون بدولة مالي.

وجاء ذلك خلال حفل نظمته المجموعة بالرباط في ختام المسابقة التي شاركت فيها النساء المستخدمات بالمجموعة في المغرب ومالي والكوت ديفوار والسودان وغيرها من البلدان الإفريقية التي تتواجد بها أوزون.

عزيز البدراوي الرئيس المدير العام لمجموعة أوزون للبيئة والخدمات أكد في تصريح بالمناسبة أن نساء قطاع النظافة يستحقبن أكثر من التكريم بالنظر للخدمات الجليلة التي يقدمنها للمجتمع زيادة على قيامهن بأعباء رعاية أسرهن.

وأشار المتحدث إلى أن النساء يشكلن ركيزة أساسية في عمل مجموعة “أوزون” لا على المستوى الوطني أو في الدول الإفريقية التي تشتغل بها المجموعة، وضمنها دولة مالي التي يشتغل بها المئات من المستخدمات اللاتي انتشلن من البطالة.